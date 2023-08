Extremwetter: Peking misst stärksten Regen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Videos in den sozialen Medien zeigen die Wassermassen.

In der chinesischen Hauptstadt Peking ist in den vergangenen Tagen so viel Regen gefallen wie noch nie in den letzten 140 Jahren. In der Stadt wurden zwischen Samstag und Mittwochmorgen 74,48 Zentimeter Regen gemessen, wie das Wetterbüro mitteilte. Die Zahl der bestätigten Todesfälle durch die sintflutartigen Regenfälle rund um Peking stieg am Mittwoch auf 21, als die Leiche eines Mitglieds der Rettungskräfte geborgen wurde.

In Peking und der umliegenden Provinz Hebei lösten die Regenfälle Hochwasser aus. Die Wassermassen zerstörten Straßen und beschädigten Strom- und Trinkwasserleitungen. Tausende Menschen wurden in Notunterkünften in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden in einem Vorort von Peking und in umliegenden Städten untergebracht. Die Zentralregierung stellte 44 Millionen Yuan (5,6 Millionen Euro) für die Katastrophenhilfe in den Unwetterregionen bereit.

Taifun Khanun steuert auf China zu

Zu den am stärksten betroffenen Gebieten gehörte Zhuozhou, eine kleine Stadt in Hebei. Am Dienstagabend bat die dortige Polizei in den sozialen Medien um Lampen zur Unterstützung der Rettungsarbeiten. Es war nicht bekannt, wie viele Menschen in Hochwassergebieten noch eingeschlossen waren. Nach Angaben der Behörden mussten in Hebei fast 850.000 Menschen ihre Häuser verlassen. 26 Menschen wurden noch vermisst.

Die Rekordniederschläge sind Ausläufer des Taifuns Doksuri, und die Bewohner der betroffenen Region müssen sich auf weiteren Regen einstellen. Schon in dieser Woche dürfte der Taifun Khanun, der derzeit noch Japan heimsucht, auf China zusteuern.

Die Schwere der Überschwemmungen hat die chinesische Hauptstadt überrascht. In Peking sind die Sommer meist trocken, aber in diesem Jahr brach die Hitze Rekorde.