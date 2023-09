Peking: Wo ist Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu?

Seinen letzten Auftritt hatte der chinesische Verteidigungsminister am 29. August an einem Afrika-Forum.

Die anhaltende Aufräumaktion in den Reihen der chinesischen Militärführung setzt sich offenbar fort. Nach Spekulationen in Peking geht nun auch die US-Regierung davon aus, dass gegen den Verteidigungsminister Li Shangfu wegen mutmaßlicher Korruption ermittelt wird. Li ist seit mehr als zwei Wochen nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Auch Chinas Staatschef Xi Jinping hatte in letzter Zeit mehrere Treffen abgesagt.

Am 29. August letzter Auftritt

Vor einigen Tagen hätte der chinesische Verteidigungsminister eigentlich an einer bilateralen Sicherheitskonferenz in Vietnam teilnehmen sollen, diesen Auftritt sagte er jedoch kurzfristig ab. Peking erklärte gegenüber den vietnamesischen Vertretern, dass dies aus gesundheitlichen Gründen geschehe, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag unter Berufung auf vietnamesische Quellen berichtete. Li war zuletzt am 29. August in Peking öffentlich aufgetreten, als er eine Rede auf einem Afrika-Forum hielt.