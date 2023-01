Nach Tod der Legende : Pelés Kinder und Frauen erwarten enormes Erbe

Millionen Fußball-Fans rund um den Globus trauern um den Größten. Der dreifache Weltmeister Pelé verstarb am vergangenen Donnerstag im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung in einem Spital in Sao Paulo.