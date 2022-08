Umstrittener Besuch : Pelosi auf dem Weg nach Taipeh? Taiwans Militär erhöht Kampfbereitschaft

Nancy Pelosi soll im Rahmen ihrer Asien-Reise am Dienstag um 22.10 Uhr Ortszeit (16.10 Uhr MEZ) in einem Privatjet in Taiwan landen, wie «Bloomberg» berichtet. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses brach zu Wochenbeginn mit einer Delegation zu ihrer Asienreise auf, die sie offiziellen Angaben zufolge nach Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan geführt hat.



Pelosi ist am Dienstag in Malaysia eingetroffen. Sie traf dort Malaysias Ministerpräsident Ismail Sabri Yakoob. Die 82-Jährige landete am Vormittag (Ortszeit) aus Singapur kommend auf dem Luftwaffenstützpunkt Subang in der Nähe der Hauptstadt Kuala Lumpur, wie die staatliche Nachrichtenagentur Bernama berichtete. Einen genauen Reiseplan hatte Pelosi im Vorfeld nicht veröffentlicht.