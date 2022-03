«Trump hat Unrecht» : Pence widerspricht Trump so deutlich wie nie

Donald Trump behauptet, sein Vize hätte die Bestätigung von Joe Biden als Präsidenten stoppen können. Mike Pence verneint das jetzt.

Am Freitag sprach derweil die republikanische Parteiführung einen offiziellen Tadel gegen ihre Abgeordneten Liz Cheney und Adam Kinzinger aus. Die beiden wirken als einzige Republikaner mit im Untersuchungsausschuss über den 6. Januar 2021.

Mike Pence saß der Sitzung vor, in der Joe Biden als Nachfolger Trumps bestätigt wurde. (6. Januar 2021)

Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence hat Behauptungen von Ex-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, er hätte das Ergebnis der Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 kippen können. «Präsident Trump hat gesagt, ich hätte das Recht gehabt, die Wahl zu kippen, aber Präsident Trump hat Unrecht», sagte Pence in einer Rede vor der konservativen Federalist Society im US-Bundesstaat Florida am Freitag. «Laut der Verfassung hatte ich kein Recht, das Ergebnis unserer Wahl zu ändern.»

Möglicher Kandidat für 2024

Er habe seine verfassungsmäßige «Pflicht» getan, erklärte Pence am Freitag. Bisher hatte sich Pence zwar schon ähnlich geäußert, aber nie in der Deutlichkeit wie am Freitag. «Offen gesagt, gibt es keine unamerikanischere Idee als die Vorstellung, dass eine einzige Person den US-Präsidenten wählen könnte», fügte er hinzu.