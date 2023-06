Luxemburg: Pendler-Stress an A13-Brücke ist angezählt

In der ersten Bauphase war der Verkehr in Richtung Esch auf eine Fahrbahn reduziert.

Gute Neuigkeiten für A13-Pendler: Das Ende der Bauarbeiten am «Bowstring Schifflange» rückt in Sichtweite. Das große Gerüst am Brückenbogen in Fahrtrichtung Schengen ist mittlerweile fast verschwunden und schon bald soll auch diese Seite der Strecke wieder zweispurig befahrbar sein. Wie die Straßenbauverwaltung auf L'essentiel-Anfrage mitteilt, soll es Ende Juli so weit sein.