U-20-WM: Penis rutscht aus der Hose und zerstört Rennen von Leichtathlet

Das ging in, respektive aus der Hose. Der italienische Zehnkämpfer Alberto Nonino sorgte an der U20-Weltmeisterschaft für Aufsehen. Über 400 Meter lag der junge Leichtathlet gut auf Kurs, doch plötzlich wurde er langsamer und fiel zurück. Im Video des Rennens war zu sehen, wie er sich immer wieder in den Schritt fasste. Doch was war passiert?