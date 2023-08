Wundstau im Schritt: «Penis sah aus wie Aubergine» – Harald Glööcklers OP ging schief 

Das muss wehgetan haben: Harald Glööckler hatte sich im Frühjahr sowohl am Bauch als auch an den Hüften Fett absaugen lassen, um damit die Brust neu modellieren zu lassen. 450 Gramm pro Seite für insgesamt 8000 Euro. Jetzt aber offenbart der Kult-Designer, dass bei der Operation nicht alles glatt verlaufen ist. «Ich bin aus der Narkose aufgewacht und hatte plötzlich einen Riesen-Penis. Er sah aus wie eine Aubergine!», so der 58-Jährige gegenüber der «Bild». Auch sein Hodensack sei angeschwollen gewesen. «Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir los ist. Ich kam mir vor, wie bei den Bullen im Zoo!».