Thailand: Penisring eines Touristen (52) sorgt für seltsamen Notfall in Pattaya

Bei ihrem Eintreffen in der Wohnung sei die Sawang Boriboon Rescue Unit dann auf den Mann mit bereits verfärbtem Gesicht gestoßen, berichten lokale Medien. Die Entfernungsaktion habe zwei Stunden gedauert.

Da das lokale Krankenhaus in Pattaya nicht über die nötigen Gerätschaften verfügte, wurde eine Non-Profit-Organisation um Hilfe gebeten.

Am Montagabend ging bei einem örtlichen Krankenhaus im thailändischen Pattaya ein nicht gerade alltäglicher Notruf ein: Ein 52-jähriger Schweizer Tourist konnte seinen Penisring nicht mehr selbst entfernen und klagte über die schmerzende Schwellung . In der Folge bat er um einen Ringschneider, wie das thailändische News-Portal «Sanook» berichtet.

