Digitale Zensur : Penisse auf dem iPad? Nicht für Zwölfjährige

Apple hat einem spanischen Wissenschafts-Magazin den Aushang am virtuellen Zeitungskiosk verweigert. Das Problem ist eine Cover-Geschichte über das männliche Glied.

Das ursprüngliche Cover (links) und die entschärfte Version, in der das spanische Wort für Penis nicht mehr vorkommt. (Bild: Keystone / gizmodo.com)

Das spanische Wissenschafts-Magazin «Muy Interesante» wollte seine iPad-Leser mit einem speziellen Cover überraschen. Unter dem Titel «Wahrheit und Mythen über den Penis» sollte über gesundheitliche Probleme in Zusammenhang mit dem männlichen Glied informiert werden. Dazu passend posiert ein nackter Mann, der sein Geschlecht mit den Händen bedeckt.

Doch die Spanier haben die Rechnung ohne Apple gemacht, wie «Cult of Mac» berichtete. Denn dem besagten Cover wurde die Zulassung zum virtuellen Zeitungskiosk Newsstand verweigert. Begründung: Die präsentierten «Inhalte» würden gegen die Richtlinien des App Stores verstoßen.

Offenbar liegt das Problem bei der anvisierten Altersfreigabe von 12 Jahren. Was in der gedruckten Version möglich ist, darf laut Apple auf dem iPad nicht sein. Das Cover sei nicht angemessen für junge Leute ab zwölf Jahren, sondern richte sich vielmehr an ein erwachsenes Publikum.