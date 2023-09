Pennsylvania, USA: 500 Beamte jagten ihn – flüchtiger Killer nach zwei Wochen gefasst

Danelo Cavalcante (34) soll zwei Menschen ermordet haben – seine Freundin in den USA und einen Kollegen in Brasilien.

Der seit zwei Wochen flüchtige und als extrem gefährlich eingestufte Mörder Danelo Cavalcante wurde am Mittwoch von einem SWAT-Team festgenommen, wie die New York Post berichtet. Details sollen im Lauf des Abends bekannt werden.

Der gebürtige Brasilianer, der auch in seinem Heimatland wegen eines Tötungsdelikts im Jahr 2017 gesucht wird, kopierte die Methode eines anderen Häftlings und erkletterte die Gefängnismauern durch eine Art Schacht, indem er sich mit Händen und Füssen an den gegenüberliegenden Mauern abstützte und im «Krabbengang» auf das Dach stieg. Von dort aus überstieg er noch mit Stacheldraht gesicherte Zäune und entkam. Erst eine Stunde später wurde sein Fehlen entdeckt und eine Großfahndung ausgelöst.

Seit da war Cavalcante auf der Flucht. Mehrfach wurde er von privaten Überwachungskameras gefilmt, dennoch gelang es ihm immer wieder, seinen Kopf aus der enger werdenden Schlinge zu ziehen. Beim ersten Mal trug er ein weißes T-Shirt und einen Rucksack, später wurde er auch ohne Hemd fotografiert. Am 9. September stahl er laut den Behörden einen weißen Ford-Transit-Van, am selben Abend erfasste ihn dann die Türkamera eines Arbeitskollegen von früher. Das Bild zeigt ihn sauber rasiert mit einem grünen Hoodie.

Garagenbesitzer schoss auf Cavalcante

Am Tag darauf wurde der Van verlassen hinter einer Scheune aufgefunden. Und wiederum einen Tag später tauchte er unversehens in einer Garage in East Nantmeal Township auf, rund 30 Kilometer vom Gefängnis entfernt. Dabei überraschte Cavalcante den Hausbesitzer, der zufällig in der Garage war. Obwohl dieser mehrmals auf den Sträfling schoss, gelang es diesem, ein Gewehr im Kaliber 22 zu stehlen, welches mit Zielfernrohr und Taschenlampe ausgestattet ist. Bei einer anderen Farm stahl er ein Paar Arbeitsschuhe, was die Fahndung wohl nicht erleichterte.