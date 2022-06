«Hiwwe wie Driwwe» : Pennsylvanisch-deutsche Zeitung wird 25 Jahre

Es ist eine Zeitung, die Menschen in der Pfalz mit den USA verbindet: Die transatlantische Mundartzeitung «Hiwwe wie Driwwe» (Hüben wie drüben). Und das schon ein Vierteljahrhundert.

Es ist eine Zeitung, die Menschen in der Pfalz mit den USA verbindet: Die transatlantische Mundartzeitung «Hiwwe wie Driwwe» (Hüben wie drüben). Und das schon ein Vierteljahrhundert: Der Linguist und Soziologe Michael Werner bringt die Zeitung seit 25 Jahren heraus, seit 2015 zusammen mit einem Freund in Pennsylvania. Das Blatt wird geschrieben in dem Dialekt des Pennsylvania-Deutschen, den laut Werner derzeit rund 500.000 Menschen sprechen. Aus Anlass des Jubiläums werde er im Juli in Pennsylvania auf Konzert- und Lesereise gehen, sagte er in Ober-Olm bei Mainz.