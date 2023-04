UN-Sicherheitsrat : Per Resolution – Taliban sollen frauenverachtende Politik beenden

Der UN-Sicherheitsrat hat die in Afghanistan herrschenden Taliban aufgerufen, die von ihnen verhängten Einschränkungen der Frauenrechte im Land sofort wieder aufzuheben. In einer am Donnerstag in New York einstimmig verabschiedeten Resolution forderten die 15 Mitgliedstaaten des Sicherheitsrates von den radikalislamischen Machthabern in Kabul, «schnell die Politik und die Praktiken rückgängig zu machen, die Frauen und Mädchen in der Wahrnehmung ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten einschränken».