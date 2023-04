USA: Per sofort gilt hier eines der härtesten Abtreibungsgesetze der USA

Der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum, lässt ein äußerst striktes Abtreibungsgesetz per sofort in Kraft treten. (Archivbild)

Der Gouverneur des US-Staats North Dakota hat am Montag ein rigides Abtreibungsgesetz unterzeichnet. Dieses verbietet Schwangerschaftsabbrüche nach der sechsten Woche selbst dann, wenn die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung oder von Inzest ist. Das Gesetz verfeinere das geltende Recht in dem Staat, sagte der Republikaner Doug Burgum. Es bestätige den Status North Dakotas als Staat, der für das Leben sei, sagte er.

Das Gesetz, eines der rigidesten in den gesamten USA, trete mit sofortiger Wirkung in Kraft, erklärte die republikanische Senatorin Janne Myrdal, die dieses eingebracht hatte. North Dakota sei immer für das Leben gewesen und habe stets daran geglaubt, dass Müttern und Kindern Wert beigemessen werden müsse, sagte sie der Nachrichtenagentur AP. «Wir sind glücklich und dankbar, dass der Gouverneur zu diesem Wert steht.»

Vergangene Woche passierte der Entwurf den Senat und das Repräsentantenhaus des US-Staates mit so deutlicher Zustimmung, dass Burgums Ja nicht notwendig gewesen wäre, um es in Kraft zu setzen.

Deutliche Botschaft

Im vergangenen Monat entschied der Oberste Gerichtshof von North Dakota, dass ein Abtreibungsverbot in dem Staat weiterhin nicht umgesetzt werden kann, während ein Rechtsstreit über seine Verfassungsmäßigkeit andauert. Die Abgeordneten erklärten, sie wollten mit der Verabschiedung des Abtreibungsverbots eine Botschaft an den Obersten Gerichtshof des US-Staates senden, dass die Menschen in North Dakota Schwangerschaftsbrüche einschränken wollten.