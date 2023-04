Grand Est: «Percy Weasley» ist zu Besuch in der Nähe von Luxemburg

In «Harry Potter» ist Percy Weasley einer der älteren Brüder von Ron, dem besten Freund von Harry Potter. Auf der Leinwand wurde er von dem britischen Schauspieler Chris Rankin verkörpert. Im ersten Film, «Harry Potter und der Stein der Weisen», war er erst 17 Jahre alt. Heute ist er 39 Jahre alt.

Rankin wird am Samstag, den 29. April, von 10 bis 19 Uhr in der Boutique Multivers in Thionville anwesend sein. Autogramme, Selfies und Gespräche mit dem Schauspieler sind möglich. Eine Übersetzerin wird vor Ort sein, um den Austausch zu erleichtern.