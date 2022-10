Formel 1: Perez bleibt trotz Zeitstrafe Sieger in Singapur – Verstappen chancenlos

Was war das für eine Zitterpartie für Sergio Perez. Der Red-Bull-Pilot sah lange Zeit wie der sichere Gewinner des GP in Singapur aus. Doch nach dem Rennen wurde eine Untersuchung eingeleitet. Gleich zwei Mal soll Perez während der Safety-Car-Phase zu viel Abstand zum Safety-Car gelassen haben.

Das Problem: Sein Vorsprung auf den Zweitplatzierten Charles Leclerc war nicht groß genug für zwei Zeitstrafen nach dem Rennen. Kurz vor 20 Uhr (1.45 Uhr Ortszeit), fiel der Entscheid. Perez wurde als Sieger des Singapur-GP bestätigt. Die Rennkommissäre bestraften den Mexikaner mit einer Zeitstrafe von fünf Sekunden und einer Ermahnung, da die Bedingungen nicht leicht waren – mildernde Umstände also.

Perez war sich nach dem Rennen erst keiner Schuld bewusst. «Ich weiß nicht, was ich beim Safety Car falsch gemacht habe. Das müssen wir nun anschauen.» Für Red-Bull-Boss Marko wäre ein anderer Entscheid auch falsch gewesen. «Wenn da zehn Sekunden kommen, wäre das lächerlich.»

Verstappen patzt

Während Perez den Sieg einheimste, lief es bei Teamkollege Verstappen nicht gut. Mit einem Sieg und entsprechenden Positionen der Konkurrenz hätte Max Verstappen am Sonntag beim GP in Singapur vorzeitig den WM-Titel verteidigen können. Doch das Wochenende lief für den Niederländer im Red Bull nicht nach Plan. Nach einem eher missglückten Rennen gab es nur Platz sieben.

«Siebter ist besser als Achter, aber dafür bin ich nicht hier», bilanzierte Verstappen, der schon den Start verpatzte, bei Sky: «Dann bin ich von hinten in die Punkte, aber das ist nicht da, wo ich sein will», so der 25-Jährige. Im Gegensatz zu Alfa-Sauber fuhr der Niederländer wenigstens in die Punkte.