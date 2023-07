Handy und Kamera: Perfekte Ferienbilder? Ein Reisefotograf verrät Profi-Tipps

Wer kennt es nicht: Beim Fotografieren in den Ferien sieht der Sonnenuntergang in echt viel schöner aus als auf dem Foto und die Blautöne des Meers wollen nicht so recht zur Geltung kommen. Reisefotograf Doug Ash verrät die besten Tipps und Tricks für besonders gelungene Ferienschnappschüsse.