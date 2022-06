Gault&Millau : Perler Lokal landet unter den drei deutschen Top-Restaurants

PERL – Der Restaurantführer «Gault&Millau» hat seine 2022er Ausgabe rausgebracht. Das «Victor’s Fine Dining» von Christian Bau erreicht einen der Spitzenplätze.

Das «Victor’s Fine Dining by Christian Bau» in Perl im Landkreis Merzig-Wadern gehört nach Einschätzung des Restaurantführers «Gault&Millau» zum Top-Trio der deutschen Spitzengastronomie. Es wurde von den Restauranttestern mit fünf Kochhauben und Prädikat ausgezeichnet. Das geht aus der neuen Ausgabe des Gastronomieführers für 2022 hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Die anderen beiden sind demnach das Restaurant «Vendôme» im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach sowie das «Waldhotel Sonnora» im rheinland-pfälzischen Dreis.