Silvesternacht : Person in Bonneweg angeschossen

Bonneweg – In der Silvesternacht sind in der Rocade de Bonnevoie Schüsse gefallen. Eine verletzte Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine Person ist in der Nacht auf Sonntag, den 1. Januar, durch einen Schuss im Bahnhofsviertel von Luxemburg-Stadt verletzt worden. Kurz nach 1 Uhr sei einer Person in der Rocade de Bonnevoie ins Bein geschossen worden, wie die Beamten am Montag mitteilen. «Das Opfer wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch die Rettungsdienste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht», so die Polizei in ihrer Mitteilung.