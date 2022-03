Tödlicher Unfall : Person in Schifflingen von Zug erfasst

SCHIFFLINGEN/ESCH – Am Montagnachmittag kam es auf der Strecke zwischen Schifflingen und Esch/Alzette zu einem tödlichen Unfall.

Zwischenfall auf einer Zugstrecke: Am heutigen Montagnachmittag spielten sich gegen 17 Uhr in der Nähe eines Bahnübergangs in Schifflingen Richtung Esch/Alzette dramatische Szenen ab. Eine Person wurde von einem anrasenden Zug erfasst und tödlich verletzt. Über die Unfallursache ist bislang jedoch nichts bekannt.