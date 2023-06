Luxemburg: Erneut werden Schüler von Person mit weißem Lieferwagen angesprochen

MERL – Am Dienstag gab es eine weitere Sichtung des verdächtigen weißen Lieferwagens, diesmal in der Nähe der International School of Luxembourg (ISL) in Merl.

Die Polizeipräsenz war bereits nach der ersten Meldung eines Vorfalls mit weißem Lieferwagen erhöht worden. Vincent Lescaut/L'essentiel

Am Dienstag wurde erneut ein verdächtiger weißer Lieferwagen gemeldet, diesmal in der Nähe der International School of Luxembourg (ISL) in Merl. Ohne weitere Details zu nennen, bestätigte die Schule auf Nachfrage von L'essentiel, dass es einen entsprechenden Vorfall gegeben habe und «die Angelegenheit nun in den Händen der Polizei liegt».

In einer schulinternen Mitteilung, in der zu Vorsicht und Wachsamkeit aufgerufen wird und die sich im Laufe des Tages im Internet verbreitete, spricht die Schule von zwei Schülern, die am Dienstag gegen acht Uhr in der Nähe des Supermarkts Cactus in Merl von einer Person mit einem weißen Lieferwagen angesprochen worden seien. In dieser Mitteilung heißt es weiter, dass «der Mann, der außerhalb des Fahrzeugs stand, in Richtung der Schüler pfiff und ihnen bedeutete, zu ihm zu kommen».

Sicherheitsmaßnahmen wurden erhöht

Bereits kurz zuvor war von einem verdächtigen weißen Lieferwagen berichtet worden, der Eltern von Schulkindern, hauptsächlich im Süden des Landes, in Alarmbereitschaft versetzte. Die Regierung hatte am vergangenen Wochenende mitgeteilt, dass die Sicherheitsmaßnahmen an Orten, an denen Kinder betreut werden, erhöht wurden.

Die Polizei sei entsprechend sensibilisiert und die Präsenz von Beamten «auf Spielplätzen, in der Nähe von Schulen und an Orten, an denen Kinder Schul- und Freizeitaktivitäten ausüben, verstärkt» worden, hatte Henri Kox, Minister für Innere Sicherheit, versichert.