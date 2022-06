Polizist angeschossen : 67-Jähriger schießt in Klarenthal aus dem Fenster – Warnung an Anwohner

KLARENTHAL – Die Polizei Saarland meldet am Freitagvormittag einen Mann, der sich nach einem Schusswechsel mit der Polizei in seiner Wohnung verbarrikadiert hat. Am Morgen sollte die Waffenbehörde mit Unterstützung der Polizei die Wohnung des Mannes durchsuchen.

In Klarenthal bei Saarbrücken ist am Freitagvormittag bei einem Polizeieinsatz ein Polizeibeamter angeschossen worden. Die Wilhelmstraße und Warndtstraße sind daher gesperrt, teilt die Polizei mit. Anwohner sollen in ihren Häusern bleiben und sich von Fenstern fernhalten, da eine Person aus dem Fenster schießt.

Wie die Polizei gegen 10 Uhr mitteilt, handelt es sich bei dem Täter um einen 67-Jährigen, dessen Wohnung auf Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses des Verwaltungsgerichts Saarland am Freitagmorgen durchsucht werden sollte. Im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe hätten Beamte der Landespolizei die Waffenbehörde der Stadt Saarbrücken begleitet.

Vor Ort habe der Mann auf einen Polizeibeamten geschossen. Dieser sei verletzt und anschließend ärztlich behandelt worden. Eine weitere Polizeibeamtin sei durch umherfliegende Glassplitter verletzt worden. Der mutmaßliche Täter hat sich seitdem in seiner Wohnung verbarrikadiert.