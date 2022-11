Police Grand-Ducale : Person wird nach Körperverletzung an Minderjährigen festgenommen

ETTELBRÜCK – Am Montagnachmittag hat sich in einem Linienbus in Ettelbrück eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ereignet. In deren Folge haben zwei Minderjährige Schnittverletzungen erlitten.

Der Täter griff die beiden Minderjährigen in einem Linienbus an. Editpress/Tania Feller

Laut eines Polizeiberichts vom Dienstag ist es am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr in einem Linienbus in Ettelbrück zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Eine Person habe in dem Handgemenge zwei Minderjährigen Schnittverletzungen zugefügt. Der Busfahrer habe umgehend die Polizei verständigt, die den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später stellen konnte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige festgenommen und die Kriminalpolizei mit einer Untersuchung beauftragt. Der Festgenommene wird am Dienstagnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die beiden Opfer wurden vor Ort erstversorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr.

Die Polizei meldet am Dienstag zudem mehrere Einbrüche in Helmsingen, Niederkorn, Moersdorf und Rodingen, sowie einen Verkehrsunfall in Beles. Bei dem Letztgenannten wurde eine Fußgängerin auf dem Fahrradweg aus Richtung Zolwer von einem Fahrradfahrer angefahren. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Zwei alkoholisierte Fahrer wurden gegen Abend und in der Nacht im Zentrum des Landes angehalten. Gegen 18.15 Uhr wurde ein in Schlangenlinien fahrender Wagen auf der A7 an der Ausfahrt Colmar-Berg gemeldet. Der Fahrer wurde, nachdem er ein anderes Fahrzeug leicht beschädigt hatte, von der Polizei angehalten. Sein Blutalkoholwert überschritt den maximal zulässigen Wert, woraufhin ihm ein vorläufiges Fahrverbot erteilt wurde. Gegen 2.55 Uhr wurde ein alkoholisierter Lieferwagenfahrer in Lorentzweiler angehalten. Auch ihm wurde die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.