Luxemburg : Person wird von Zug erfasst und tödlich verletzt

LUXEMBURG-STADT – Am Bahnhof Hollerich ist am Mittwochmorgen ein Fußgänger von einem Zug erfasst worden. Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Am Bahnhof Hollerich ist am Mittwoch eine Person tödlich verunglückt.

Am Bahnhof Hollerich, in der Rue de la Déportation, ist am Mittwoch gegen 10 Uhr eine Person von einem Zug erfasst worden und noch am Unfallort gestorben. Das teilt die Feuerwehr mit. Auch die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten nichts mehr tun. Nähere Details sind derzeit noch nicht bekannt.