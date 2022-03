Ausbildung in Luxemburg : Personal Trainer sollen autonomes Training fördern

LUXEMBURG – Der Beruf des Personal Trainers ist im Großherzogtum noch nicht reglementiert – wird aber nach und nach anerkannt.

David Blondiau ist der Meinung, dass ein Personal Trainer die Autonomie seiner Kunden fördern sollte.

Die Fitness Academy ist das erste Ausbildungszentrum in Luxemburg, das vom unabhängigen Register EREPS (European Register of Exercise Professionals), die im europäischen Gesundheits-, Fitness- und Bewegungssektor tätig sind, anerkannt wurde. Die Ausbildung zeichnet sich also auch durch ein Qualitätslabel aus. «Hierzulande wurden nur wenige Fitnesstrainer seriös ausgebildet», sagt David Blondiau, Gründer des Programms, das in Luxemburg als berufliches Weiterbildungszentrum für Profis anerkannt wird.

Da es für den Beruf des Fitnesstrainers keine klare Regulierung gibt, stellt sich die Frage, ob auch wirklich alle Trainer qualifiziert sind, dieser Tätigkeit nachzugehen. «Man hat keine Übersicht, was für kompetente Trainer schade ist», bedauert Julien Thiery, Ausbildungsleiter an der nationalen Sportschule ENEPS (École Nationale de l'Éducation Physique et des Sports). Seit September 2021 bietet die Schule eine Ausbildung zum Fitnesstrainer an.

Insgesamt fünfzehn Teilnehmer haben in der ersten Runde der Ausbildung in luxemburgischer Sprache teilgenommen. Demnächst soll die Ausbildung auch auf Französisch angeboten werden. «Wir haben zusammen mit Akteuren aus dem Sportbereich festgelegt, was eine Person mitbringen muss, um tatsächlich qualifiziert zu sein», erklärt Daniel Ley, Koordinator des Ausbildungskonzepts. Laut Blondiau von der Fitness Academy sei ein Personal Trainer vor allem ein Begleiter. «Mit einem Personal Trainer sollte sich keine Stammkundenbeziehung entwickeln. Diese sollten eher ihre Kunden dazu bringen, autonom zu trainieren», sagt er.