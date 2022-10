«Dunkle Persönlichkeit» : Menschen mit diesen Eigenschaften glauben eher an Fake News als an Fakten

Wer glaubt Fake News eher als Fakten? Laut Forschenden der Julius-Maximilians-Universität Würzburg sind es unter anderem Menschen, die grundsätzlich an der Existenz von Fakten, also Tatsachen, zweifeln. Diese Haltung findet sich besonders oft bei Individuen mit sogenannten «dunklen Persönlichkeitszügen».

Zu diesem Schluss kamen Jan Philipp Rudloff und Markus Appel nach der Befragung von mehr als 600 Personen in den USA, wie sie im «Journal of Applied Research in Memory and Cognition» berichten. Die Probandinnen und Probanden hatten zunächst den Wahrheitsgehalt von verschiedenen Kurznachrichten beurteilen müssen. Darunter waren Sätze wie: «In den ersten drei Jahren unter Trump wurden 1,5 Millionen weniger Jobs geschaffen als in den letzten drei Jahren von Obamas Amtszeit.» Die Teilnehmenden waren aufgefordert, den Wahrheitsgehalt dieser Aussagen zu beurteilen.

Bauchgefühl und Eigennutz

Anschließend mussten sie noch einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen, in dem unter anderem danach gefragt wurde, «wie stark sie bei der Bewertung von Behauptungen ihrem Bauchgefühl vertrauen, wie wichtig für sie handfeste Beweise sind und wie sehr sie annehmen, dass Politik, Wissenschaft und Medien Tatsachen je nach Interessenslage ‹fabrizieren›», so die Hochschule. «Wir fassen diese Aspekte auch unter dem Begriff ‹epistemische Überzeugungen› zusammen›», erklärt Rudloff – «epistéme» stammt aus dem Griechischen und bedeutet «Erkenntnis» oder «Wissen».

Weiter klopfte der Fragebogen ab, wie wichtig den Versuchspersonen die Durchsetzung ihrer eigenen Interessen (auch auf Kosten ihrer Mitmenschen) war. Diese Eigenschaft wird auch als der «dunkle Faktor der Persönlichkeit» bezeichnet. Sie gilt als der Kern verschiedener dunkler Persönlichkeitsmerkmale wie Narzissmus, Psychopathie oder Machiavellismus. «Jeder ist bis zu einem bestimmten Grad eigennützig», erklärt Rudloff. «Problematisch wird es, wenn diese Fixierung aufs eigene Wohl so stark ist, dass dabei das der Mitmenschen keine Rolle mehr spielt.»

Deutlicher Zusammenhang

Die Auswertung ergab, dass es den Teilnehmenden umso schwerer fiel, wahre Aussagen von falschen zu unterscheiden, je weniger sie an die Existenz von Fakten glaubten. Zudem zeigte sich, dass je «dunkler» die Persönlichkeit der Versuchspersonen ist, desto stärker zogen sie in Zweifel, dass es einen Unterschied zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und bloßen Meinungen gibt.

«Menschen mit dunklen Persönlichkeitsmerkmalen biegen sich die Wirklichkeit so zurecht, wie sie ihnen passt.» Jan Philipp Rudloff, Psychologe an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

«Man könnte ihre Überzeugungen als postfaktisch bezeichnen; sie glauben vor allem das, was sich für sie wahr anfühlt», erklärt Rudloff. Entsprechend schwer falle es ihnen, wahre Aussagen von falschen zu unterscheiden – sie hielten also besonders oft Fake News für wahr. «Menschen mit dunklen Persönlichkeitsmerkmalen biegen sich die Wirklichkeit so zurecht, wie sie ihnen passt. Also etwa: ‹Ich trage keine Maske, weil das Coronavirus ja eh nur eine Erfindung der Medien ist.›» Diese Verdrehung der Tatsachen aus eigennützigen Motiven klappe besonders gut, wenn man ohnehin der Überzeugung sei, dass es keine unabhängigen wissenschaftlichen Fakten gebe.

Weichenstellen im Schulunterricht

In der Psychologie geht man heute davon aus, dass sich epistemische Vorstellungen während Kindheit und Jugend entwickeln und verfestigen. Für kleine Kinder gibt es in vielen Punkten nur Schwarz oder Weiß. «Irgendwann lernen wir dann im besten Fall, unterschiedliche Positionen zu bewerten», sagt Rudloff. Ganz nach dem Motto: «Es gibt unterschiedliche Meinungen, aber manche lassen sich besser belegen als andere.»

Diesen Schritt scheine aber nicht jeder zu gehen. In Situationen wie dem Klimawandel oder auch bei Covid-19, in denen es auf eine rationale Einschätzung der Argumente ankomme, könne dieses Defizit böse Konsequenzen haben. Hoffnungslos sei die Situation aber nicht, so Rudloff: «Wir sprechen hier nicht von einer Mehrheit der Gesellschaft.» Zudem würden epistemische Überzeugungen erlernt und seien somit bei Kindern und Jugendlichen beeinflussbar. Entsprechend wäre es wünschenswert, im Schulunterricht stärker zu vermitteln, wie Wissen entstehe und wo der Unterschied zwischen Fake und Fakt liege, so Rudloff.