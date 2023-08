Peru: Nach Intervention von Frauenrechtlern – 11-Jährige darf doch abtreiben

1 / 3 Jahrelang wurde eine Elfjährige aus Peru von ihrem Stiefvater vergewaltigt – irgendwann wurde sie schwanger. (Symbolfoto) IMAGO/photothek Nachdem ihr im Krankenhaus die Abtreibung verwehrt worden war, kämpfte die Frauenrechtsorganisation Promsex für die Elfjährige. Im Bild ist deren Leiterin Susana Chavez. Promsex Immer wieder kommt es in Peru zu Protesten, die Demonstrantinnen fordern die Legalisierung von Abtreibungen. Die sind in dem südamerikanischen Land nur erlaubt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. IMAGO/ZUMA Wire

Die Verzweiflung muss groß gewesen sein, vor allem nach den traumatischen Misshandlungen, die eine heute Elfjährige aus Peru über sich ergehen lassen musste. Ihr Stiefvater vergewaltigte das Kind über einen Zeitraum von sechs Jahren – irgendwann wurde das Mädchen dann schwanger. Als Mila (Name geändert), selbst noch ein Kind, in einem Krankenhaus im Amazonasgebiet Loreto um einen Schwangerschaftsabbruch bittet, wird ihr dieser verwehrt – denn der ist in Peru nur erlaubt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist.

Zum Glück bekam Mia Hilfe von der Frauenrechtsorganisation Promsex, die das Kind in ein anderes Krankenhaus in Lima brachte – dort wurde der Eingriff dann vorgenommen. Ihre Mutter hatte sich zuvor hilfesuchend an die Organisation gewandt. «Ihr Gesundheitszustand nach der Operation ist gut», sagte Susana Chavez, Sprecherin von Promsex. Aber auch wenn die Elfjährige den Eingriff gut überstanden hat, ist sie durch den jahrelangen Missbrauch traumatisiert – und kann sich auch heute noch nicht sicher fühlen. Denn der Stiefvater, der auch die Mutter und Milas jüngere Brüder vergewaltigte, ist immer noch auf freiem Fuß.

Die Staatsanwaltschaft unternimmt nichts

Laut Promsex weiß die Staatsanwaltschaft schon lange über die unfassbaren Missstände in der Familie Bescheid, unternimmt aber nichts dagegen. Ganz im Gegenteil: Sie ließen sogar weiter Zeit verstreichen, wohl wissend, dass das Baby in Milas Bauch jeden Tag größer wurde. Beim Abbruch der Schwangerschaft war sie bereits in der 17. Woche. Der Stiefvater drohte derweil der Mutter mit dem Tod, weil sie sich überhaupt an die Polizei gewandt hatte.

Fälle wie der von Mila sind in zahlreichen südamerikanischen Staaten keine Seltenheit. Vor wenigen Monaten forderten die Vereinten Nationen Peru auf, Abtreibungen bei allen Fällen von Kinderschwangerschaften zu legalisieren. Zuvor war der Fall einer 13-Jährigen publik geworden, der die Abtreibung nach einer Vergewaltigung ebenfalls verwehrt wurde. Chavez von Promsex geht davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer von schwangeren Vergewaltigungsopfern gebe. Allein die Anzahl der Lebendgeburten bei Mädchen zwischen zehn und zwölf Jahren ist in Peru im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf 1625 gestiegen.

Bischöfe empört über Abtreibung