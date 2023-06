BBC enthüllt: Perverse Amerikaner und Britinnen ließen in Indonesien Baby-Affen foltern

1 / 4 Diese Affen werden im Käfig gehalten, bis die nächsten Quälereien anstehen. Screenshot Video BBC Der Besitzer dieses offensichtlich völlig verängstigten Affen präsentierte ihn stolz dem «Interessenten», der heimlich für BBC filmte. Screenshot Video BBC Ajis R. von der Insel Java quälte etliche Affen – er wurde mit acht Monaten Haft bestraft, der Maximalstrafe für Tierquälerei in Indonesien. Screenshot Video BBC

Über ein Jahr recherchierten Mitarbeitende der BBC an der Geschichte, die normal empfindenden Menschen das Blut stocken lässt. Sie stießen auf einen Ring von Menschen, die sich an den Qualen von kleinen Affen ergötzen und immer neue Foltermethoden ersannen, die in Indonesien und anderen asiatischen Ländern danach in die Tat umgesetzt und gefilmt wurden. Die einzelnen Praktiken zu beschreiben wäre zu schrecklich – fest steht, dass die Nutzer der Gruppen mit ihren Vorschlägen sehr viel perverse Fantasie an den Tag legten. Für deren Umsetzung mussten sie dann bezahlen.

Die entsetzliche Praxis, deren Opfer junge Javaneraffen waren, verbreitete sich zunächst auf Youtube, verschob sich dann aber rasch in private Chaträume auf Telegram. Der Amerikaner Mike McCartney, früheres Mitglied einer Motorradgang und Sträfling, der die Filme in den USA verbreitete und den Spitznamen «Torture King» («Folterkönig») trug, sprach mit BBC. Er beschrieb den Moment, als er zum ersten Mal einer der Telegram-Gruppen beitrat: «Es gab eine Umfrage: Möchtest du, dass ein Hammer benutzt wird? Oder eine Zange? Soll ein Schraubenzieher verwendet werden?» Das Video, das daraufhin entstanden sei, sei «das Groteskste, was ich jemals gesehen habe.»

Ermittlungen gegen 20 Personen

Der «Folterkönig» betrieb in der Folge mehrere solche Quälkanäle. «Es ist wie Drogengeld», erklärte er. «Drogengeld kommt aus schmutzigen Händen, dieses eben aus blutigen.» Die BBC identifizierte noch weitere Verantwortliche, darunter Stacey S., eine Großmutter in den 40ern aus Alabama, die nur «Sadistic» genannt wurde, und «Mr. Ape», dessen Identität nicht enthüllt wurde. Auf dem Handy von Stacey S. fanden Ermittler später über 100 grauenvolle Videos. «Mr. Ape» gab zu Protokoll, er sei für den Tod von vier Makaken und die Quälerei von unzähligen weiteren verantwortlich.

Mittlerweile ermittelt die Polizei in mehreren Ländern und hat über 20 Auftraggeber und Mittelsleute im Visier. In den USA etwa ermittelt Homeland Security gegen fünf Schlüsselpersonen. In Großbritannien stießen die Justizbehörden auf drei Frauen, die vorübergehend festgenommen wurden. Alle Beteiligten werden sich vor Gericht verantworten müssen. In den USA drohen ihnen bis zu sieben Jahre Haft. «Ich weiß nicht, ob irgendjemand jemals auf ein Verbrechen wie dieses vorbereitet wäre», sagte Special Agent Paul Wolpert von Homeland Security. «Das Gleiche gilt für die Anwälte und die Geschworenen und für jeden, der liest, dass so etwas vor sich geht. Ich denke, es wird ein Schocker sein.»

Telegram gibt sich unbeeindruckt

In Indonesien wurden zwei Männer im Zusammenhang mit der Affenquälerei verhaftet. Einer der beiden Männer wurde wegen Tierquälerei und Handel mit einer geschützten Art zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, ein anderer – der auf einem BBC-Video freimütig über das Quälen seiner Affen redet – zu acht Monaten.

Derweil existieren auf Telegram weiterhin ähnliche Gruppen, und selbst auf Facebook fand BBC Gruppen, die solche extremen Inhalte teilen. «Wir haben eine Eskalation dieser extremen grafischen Inhalte erlebt, die früher versteckt waren, jetzt aber offen auf Plattformen wie Facebook kursieren», sagte Sarah Kite, Mitbegründerin der Tierschutzorganisation Action for Primates, zu BBC. Facebook gibt zwar an, man habe alle einschlägigen Gruppen gesperrt, die BBC dem Konzern nannte. Man toleriere solche Inhalte nicht. Telegram allerdings gab gegenüber BBC an, man sei «dem Schutz der Privatsphäre der Nutzer und der Menschenrechte wie der Redefreiheit verpflichtet» und fügte an, dass seine Moderatoren nicht «proaktiv in privaten Gruppen patrouillieren» können.