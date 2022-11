Energiekrise : Pessimistische Aussichten für Luxemburgs Baugewerbe

Baugewerbe

Im dritten Quartal 2022 sei der Bautätigkeitsindikator deutlich gesunken, was ein von vielen Unsicherheiten geprägtes Umfeld widerspiegele. In der aktuellen Situation könnten Kunden (Privathaushalte, Unternehmen und der öffentliche Sektor) ihre Investitionsprojekte tatsächlich verschieben, absagen oder reduzieren, insbesondere angesichts der allmählich steigenden Zinsen, heißt es weiter.

Bereits jetzt würde sich diese Tendenz auch auf Baugenehmigungen auswirken. Bis zum ersten Halbjahr 2022 sei das genehmigte Bauvolumen im Wohnsektor im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2021 um 34 Prozent zurückgegangen. Die Konjunkturumfrage weist einen Rückgang des Auftragsbestands um 0,6 Monate im 3. Quartal 2022 auf. Das sei ein untrügliches Zeichen für eine schwächere Nachfrage. «Es ist zu beachten, dass dieser Nachfragerückgang, gepaart mit steigenden Kosten, die nicht vollständig an die Kundschaft weitergegeben werden können, viele Unternehmen gefährden könnten», merkt die Handwerkskammer an.

Lebensmittelbranche

Während der Aktivitätsindikator der Lebensmittelbranche im zweiten Quartal 2022 noch nach oben zeigte, fiel er im dritten Quartal. «Eine beunruhigende Tatsache ist, dass in den letzten drei Monaten des Jahres, also in einem Zeitraum, der aufgrund der Weihnachtsfeiertage üblicherweise als einer der Höhepunkte des Jahres in Bezug auf den Umsatz gilt, die Unternehmer nur noch eine Stagnation der Geschäftstätigkeit erwarten», alarmiert die Handwerkskammer.