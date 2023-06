Comedian: Pete Davidson soll in stationärer Therapie sein, «um sich auf Vordermann zu bringen»

Der US-Comedian Pete Davidson (29) soll sich erneut in eine stationäre, psychische Behandlung begeben haben. Wie das «People»-Magazin in Bezug auf eine Quelle aus dem Umfeld des 29-Jährigen berichtet, befinde er sich «in einer Reha, aus der er aber bald entlassen werden sollte».

Zuvor hatte bereits «Page Six» vermeldet, dass er eine stationäre Therapie erhalte. «Pete geht regelmäßig in die Reha, um sich auf Vordermann zu bringen und eine mentale Auszeit zu nehmen», verriet ein Insider. Weiter meinte er: «Jeder, der Pete kennt, weiß, dass er immer aufsteht und sich Hilfe holt, wenn er sie braucht.» Mit der Behandlung wolle er Probleme im Zusammenhang mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und einer Borderline-Persönlichkeitsstörung angehen, die er 2018 öffentlich gemacht hatte. «Seine Freunde und Familie unterstützen ihn in dieser Zeit», schreibt «People» weiter.

Im Podcast «Real Ones With Jon Bernthal» hat Pete Davidson erst kürzlich über seine psychischen Probleme gesprochen. Demnach versuche er sich daran zu gewöhnen, glücklich zu sein: «Es ist eine seltsame Sache für mich, das jetzt zu begreifen, weil ich so lange unglücklich war, dass sich das normal anfühlte.» Jetzt habe er Leute um sich herum, die ihn liebten: «Das ist eine ganz neue Sache, an die ich nie gedacht habe. Es ist seltsam, glücklich zu sein.»