Luxemburg: Peter Fox kommt als Headliner zu Usina 23

8000 Besucher zählte das Usina 22-Festival im vergangenen Jahr und wird in diesem Jahr wiederholt. Am Samstag, den 3., und Sonntag, den 4. Juni 2023, werden auf dem Gelände in Neischmelz Peter Fox, Frontmann der Band Seeed, die im Juli letzten Jahres 15.000 Fans auf dem Luxexpo Open Air angezogen hatte, sowie Interpol, die seit Anfang der 2000er Jahre als Kultband des Post-Punk-Revivals gilt, auftreten.