Für groß und klein: Peter Fox und Interpol sind die Stars beim «Usina 23»

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe des Festivals «Usina 22», bei dem fast 7000 Fans den Kings of Leon zujubelten, hat das erweiterte Programmgestaltungsteam schnell Kurs auf 2023 genommen. Dieses Jahr bietet das kollaborative Festival den Musikfans in Luxemburg zwei große Acts: Peter Fox, einer der beiden Seeed-Sänger, und die Band Interpol aus den USA. Der 51-jährige Fox wird am Samstag unter anderem sein zweites, frisch veröffentlichtes Soloalbum «Love Songs» zum Besten geben. Am Sonntag wird die New Yorker Punkrock-Band Interpol mit ihrem siebten Album «The Other Side of Make-Believe» auf die Bühne treten, mit ihren Klassikern im Gepäck.