Marc Goergen, Chamber-Abgeordneter der Piraten, ist sehr zufrieden mit dem Abschneiden seiner Partei am gestrigen Sonntag: «Für eine kleine Partei haben wir ordentlich zugelegt.» Statt bislang drei wird die Partei künftig zwanzig Mandate in verschiedenen Gemeinderäten besetzen. Hauptgrund für diesen exorbitanten Anstieg ist, dass die noch junge Partei vor sechs Jahren weit weniger Kandidaten ins Rennen geschickt hatte. Goergen sieht indes einen weiteren Grund: «Wir haben gute Kandidaten vorgeschlagen.»

Goergen selbst wird mit drei weiteren Piratinnen und Piraten in den Petinger Gemeinderat einziehen. Gemeinsam mit der LSAP (5 Mandate) und der DP (2 Mandate) könnten sie so der CSV (6 Mandate) ein Schnippchen schlagen. «Wir haben den Sozialisten ein Angebot gemacht. Nun hängt es an Romain Mertzig, ob er Bürgermeister werden will», so Goergen. Wenn dem nicht der Fall sei, sei er auch für Gespräche mit der CSV offen.