Luxemburg : Petition fordert 100 Tage Homeoffice – auch für Grenzgänger

Die Verfasserin selbst räumt ein, dass zu 100 Prozent auf mobiles Arbeiten umzustellen, keine Lösung sei. Es habe in der Vergangenheit dazu geführt, dass sich «der informelle Austausch im Unternehmen reduziert hat, einige Mitarbeiter isoliert wurden und die Kreativität in Teams verringert wurde.» Dennoch habe es dazu beigetragen, den Verkehr und «seine zerstörerischen ökologischen Auswirkungen zu begrenzen, Staus deutlich zu reduzieren und das Wohlbefinden der Mitarbeiter durch eine bessere Work-Life-Balance zu verbessern». Ihr Fazit: «Ist es nicht an der Zeit, das richtige Gleichgewicht zwischen diesen beiden Welten zu finden und auch Grenzgängern die Möglichkeit zu geben, ein ausreichendes Maß an Telearbeit zu erhalten?»