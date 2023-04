Luxemburg: Petition fordert Ende des frühmorgendlichen Baulärms

Statt bisher um 7 Uhr soll der Baulärm erst ab 9 Uhr beginnen dürfen, fordert dieser in einer am heutigen Mittwoch veröffentlichten Petition. Seiner Ansicht nach könnten Presslufthämmer, Bagger und andere Arbeiten durchaus auch zwei Stunden später in Betrieb genommen werden. Dabei verweist der Antragstelle darauf, dass sich die «psychische Gesundheit der Menschen dadurch erheblich verbessern» würde.

Laut dem Antragsteller richtet sich sein Bittgesuch an all jene, die nachts arbeiten müssen oder einfach «ruhig in den Tag starten möchten». Weiter heißt es in der Petition, Lärm habe einen großen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden eines jeden und ist damit eine Angelegenheit der öffentlichen Gesundheit. Die bisherige Regelung im Großherzogtum vom 13. Februar 1979 sieht ein Verbot nächtlicher Bauarbeiten vor. Dieses gilt von 22 Uhr bis 7 Uhr.