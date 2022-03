Luxemburg – Petition fordert Friedensfest statt Militärparade am Nationalfeiertag

Sollte die Militärparade am Nationalfeiertag durch ein Friedensfest ersetzt werden? Editpress

Soll am luxemburgischen Nationalfeiertag eine Militärparade abgehalten werden? Eine Petition, die seit Freitagmorgen und bis zum 14. April unterzeichnet werden kann, fordert die Abschaffung des Schaulaufens. «Der Nationalfeiertag muss ein Symbol für eine lebenswerte Zukunft sein», so der Antragsteller Alfred Groff. Seiner Meinung nach «sollte das Budget, das bisher für eine Militärparade verwendet wurde, in Zukunft für ein Friedensfest genutzt werden». Der Verfasser der Petition ist der Ansicht, dass «die Menschheit dies braucht». In Zeiten von Krieg und Gewalt an den Frieden zu denken, sei besser für die Bürger.

In einem weiteren Text fordert eine Schülerin, dass der Unterricht an den Lyzeen des Landes erst um 9 Uhr beginnt. Dadurch hätten die Schüler morgens mehr Zeit und könnten länger schlafen. Außerdem fordern die Petenten, dass Fußgänger bei Einbruch der Dunkelheit Reflektoren an der Kleidung tragen müssen, dass an den Tankstellen E85-Bioethanol angeboten werden sollte, dass vor dem Verkauf eines Gebäudes eine Asbestdiagnose durchgeführt werden muss und dass in den Schulen wieder der Normalzustand einkehrt.