Luxemburg : Petition fordert Kotbeutel-Pflicht für Hundehalter

LUXEMBURG - Eine Reihe von Petitionen wurde am Mittwoch im zuständigen Ausschuss für gültig erklärt. Eine davon will Hundebesitzern Tüten für den Hundekot vorschreiben.

Eine neue Petition, die am Mittwochmorgen vom zuständigen parlamentarischen Ausschuss angenommen wurde, will die Hundehalter in die Pflicht nehmen. Geht es nach dem Autoren des Textes, müssen die Tierbesitzer künftig Kotbeutel beim Spaziergang mit sich führen. Die Abgeordnete Nancy Arendt (CSV), Vorsitzende des Ausschusses, erklärte, dass die Petition in den kommenden Tagen zur Unterzeichnung freigegeben wird.