Für Kinder : Petition fordert Pflicht zum Fahrradhelm

LUXEMBURG – Während die Regierung keine Pflicht für den Fahrradhelm will, fordert genau das eine neue Petition. Sie schaut dabei nach Frankreich.

Im Großherzogtum ist das Tragen eines Helms für Radfahrer nicht obligatorisch – ob sie erfahren sind oder Anfänger, jung oder alt. In einer parlamentarischen Antwort gab die luxemburgische Regierung an, dass sie das auch nicht ändern möchte, sondern eher auf Sensibilisierung setzen will.