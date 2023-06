Luxemburg: Petition fordert TikTok-Verbot – «für die Sicherheit unserer Kinder»

Die App ist in Luxemburg überaus beliebt: 19 Prozent der Einwohner geben an, sie zu nutzen. In der Rangliste der meistgenutzten sozialen Netzwerke steht sie auf Platz fünf, hinter Facebook (82 Prozent), Instagram (58 Prozent), LinkedIn (31 Prozent) und Pinterest (22 Prozent). Bei den 16- bis 17-Jährigen aber ist sie der absolute Renner. In dieser Altersgruppe outen sich 74 Prozent als Nutzer. Und genau das ist es, was einigen Sorge bereitet.

«Unsere Jugendlichen sind in Gefahr»

Eine seit Donnerstag zur Unterzeichnung freigegebene Petition fordert ein Verbot von TikTok zum Schutz der Jugendlichen. «Durch dieses Netzwerk, in dem anonyme Konten erstellt werden, in dem belästigt, beleidigt und bedroht wird, in dem Fotos von Minderjährigen ohne deren Zustimmung geteilt werden, [...] in dem die gefährlichsten Challenges gepostet werden, werden Kinder aller Altersstufen in Gefahr gebracht», schreibt die Petentin, die sich direkt auf den gefilmten Übergriff bezieht, den eine Schülerin des Lycée Josy Barthel de Mamer in Luxemburg-Stadt erleiden musste. «Unsere Jugendlichen sind in Gefahr und sie bringen sich selbst in Gefahr», erklärt sie und führt weiter aus: «Es gibt keine Regeln mehr, keinen Respekt, denn in den sozialen Netzwerken ist alles erlaubt. Stoppt die Belästigungen, Stoppt das Mobbing. Wir müssen TikTok in Luxemburg verbieten, um die Sicherheit unserer Kinder zu gewährleisten».