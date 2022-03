Luxemburg : Petition fordert Wiedereinführung der Wehrpflicht in Luxemburg

LUXEMBURG – Seit Dienstag kann ein Dutzend neuer Petitionen unterzeichnet werden. Eine dieser Petitionen fordert die Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienst im Großherzogtum.

Was, wenn Wladimir Putin an «Größenwahn» leide, so die Sorge eines Petenten? Aus eben jener Befürchtung und «angesichts der Ereignisse zwischen der Ukraine und Russland» fordert er die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Luxemburg. Ein sechs- bis zwölfmonatiger verpflichtender Militärdienst für alle jungen Luxemburger würde es ihnen ermöglichen, «Disziplin und den Umgang mit Waffen zu lernen, falls sie unser schönes Land verteidigen müssen».