Gleichgeschlechtliche Paare – Petition gegen Homo-Ehe kein Fall für die Chamber

Was sagt die Kirche?

Am Freitag hat die katholische Kirche Position in der Debatte um die Homo-Ehe bezogen. Ohne das Recht auf Eheschließung und Adoption offen zu unterstützen, sprach man sich gegen «jede Diskriminierung von Homosexuellen» aus und betonte, dass Gesetzesänderungen «den Schutz des Kindes berücksichtigen müssen.» Aufgabe des Staates sei es, auf gesellschaftliche Änderungen zu reagieren und sicherzustellen, «dass die Rechte des Einzelnen gewährleistet sind und das Gemeinwohl nicht gefährdet wird", hieß es in einer Erklärung.