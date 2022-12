Debatte in Sicht : Petition gibt Hoffnung auf Elterngeld in Luxemburg

In Luxemburg soll das Elterngeld eingeführt werden. Das fordert derzeit eine Petition und – wie sich auf der Website der Chamber zeigt: mit Erfolg. 4500 Mal wurde die Petition bereits unterschrieben. So sollen frisch gebackene Eltern eine finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen, falls sie sich dazu entschließen, sich voll und ganz der Erziehung ihres Nachwuchses zu widmen. Wenn der Vorschlag für gültig erklärt werden, wird er in einer öffentlichen Diskussion mit den betreffenden Ministern und Abgeordneten besprochen. Eine ähnliche Petition, die vor über einem Jahr eingereicht worden war, war bereits vor einigen Monaten Gegenstand einer öffentlichen Debatte.