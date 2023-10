Petitionen: Sollte in Luxemburgs Bussen Kopfhörerpflicht herrschen?

Manche Mitbürger sind genervt, wenn in öffentlichen Verkehrsmitteln Musik von Smartphones über Lautsprecher abgespielt wird.

Eine dieser Petitionen ist die von Xavier Janin. Ihn ärgert ein Verhalten, das wohl viele Einwohner kennen werden, die öfter mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Großherzogtum unterwegs sind: Man sitzt gemütlich im Bus oder im Zug und möchte sich ausruhen oder ein Buch lesen. Plötzlich ertönt aus dem hinteren Teil des Wagens nervtötende Musik, ein Video in voller Lautstärke oder ein intimes Gespräch, dessen Einzelheiten man lieber nicht mitbekommen hätte.

Eine Kopfhörerpflicht würde diesem Ärgernis abhelfen, dachte sich Janin und fordert in seiner Petition ein Verbot dieser Praxis. «Dieses Phänomen nimmt von Tag zu Tag zu», beklagt der Verfasser von Petition Nr. 2886. Fahrgäste würden oftmals «von mehreren Geräuschquellen gleichzeitig beschallt». Seiner Ansicht nach sei eine Grenze erreicht. Per Gesetz solle ein «Paket von abschreckenden Maßnahmen» eingeführt werden, damit niemand «unter den Lärmattacken rücksichtsloser Sitznachbarn leiden» müsse.

Wie will man das kontrollieren? Das ist illusorisch.

Ich bin dafür, denn es ist ja wohl selbstverständlich, das Ruhebedürfnis der Mitmenschen zu respektieren. Dagegen, Musikhören sollte nicht verboten sein. Wie will man das kontrollieren? Das ist illusorisch. Weiß nicht.

In den weiteren Petitionen werden unter anderem gefordert: die Einführung einer Autobahnvignette wie in der Schweiz, eine Krankenversicherung für Haustiere, die Gleichstellung von Lebenspartnerschaften und Ehen sowie ein Rauchverbot auf Bahnsteigen, Straßenbahnsteigen und an Bushaltestellen.