Roland Garros : Petkovic auf dem Weg in die Weltspitze

Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic steht im Achtelfinale von Rolland Garros. Beraten wird sie von Heinz Günthardt, der Steffi Graf in die Weltspitze führte.

Andrea Petkovic drängt in die Tennis-Weltspitze, jetzt steht in Roland Garros das Achtelfinale an.

Doch auf dem Weg in die Weltspitze will die 23-Jährige auf den Rat eines der größten Tennis-Experten der Szene nicht verzichten. «Ich kann von ihm noch viel lernen. Petar und ich arbeiten jetzt schon so lange zusammen, da vergisst man ab und zu, über den Tellerrand hinauszuschauen.»

Diese Schallmauer durchbrach Petkovic aber schneller als erwartet. Folgt jetzt der Sprung in die Top 10? Möglich sei das, sagt Günthardt, hat dies aber nicht vordergründig im Auge. «Das Ziel kann nicht eine besondere Ranglistenposition sein, sondern der Sieg bei einem großen Turnier. Und das nicht nur, weil die anderen schwächeln oder verletzt fehlen, sondern weil du selbst gut genug bist», sagte Günthardt, der in Paris nebenbei auch noch für den Schweizer Tennisverband unterwegs ist.

Auf dem Trainingsplatz bleibt der bescheidene Eidgenosse eher im Hintergrund. Die Bälle bekommt Petkovic nach wie vor von Popovic zugespielt. Günthardt steht meist am Netzpfosten und beobachtet still, aber mit geschultem Blick die Übungen. Auch eigene Ideen hat er bereits in den Trainingsbetrieb eingebracht. «Er weiß immer genau, was man in welcher Situation machen soll», lobt Petkovic. Und wenn sie in Zukunft noch erfolgreicher wird, dann kann Günthardt ihre Spiele zumindest als Kommentator im Fernsehen verfolgen - wichtig genug sind sie dann.