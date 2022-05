Luxemburg: Petruss-Kasematten werden wiedereröffnet

Die Stadt Luxemburg öffnet wieder Tür und Tor zu den Petruss-Kasematten. Ab Sonntag, den 5. Juni, soll Touristenmagnet der Haupstadt «nach Jahren der Schließung wieder der Öffentlichkeit zugänglich sein», wie Luxemburgs Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) am Mittwochvormittag beim City Breakfast der Presse mitteilte.

Konkret handle es um die Kasematten, «deren Eingang sich an der ‹Gëlle Fra› auf der Place de la Constitution befindet und die zur Petruss hinunterführen», sagt Lydie Polfer. Die Kasematten sind ein Anziehungspunkt – nicht nur für Touristen sondern auch «für alle Luxemburger und alle, die in unserem Land leben».

Die offizielle Einweihung der Petruss-Kasematten findet am Mittwoch, den 2. Juni, in Anwesenheit von Großherzog Henri statt. «Es wird wirklich eine Inszenierung der Kasematten mit ihren sehr schönen Aussichtpunkten geben», kündigt Lydie Polfer an: «Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass diese Wiedereröffnung sehr spektakulär wird.»