Firmensitz weg : Peugeot verlässt angeblich das Saarland

SAARBRÜCKEN – Peugeot plant laut Medienberichten, seinen Deutschlandsitz vom Saarland nach Nordrhein-Westfalen zu verlegen. Dies wäre ein herber Verlust für das Saarland.

Peugeot muss sparen und will daher angeblich seinen Unternehmenssitz in Deutschland mit dem von Citroën zusammenlegen.

Seit Monaten gab es Gerüchte, nun soll der Umzug der deutschen Firmenzentrale von Peugeot so gut wie beschlossen sein. Das «Handelsblatt» meldete am Mittwoch, Peugeot und Citroën, derzeit in Köln beheimatet, würden ihre getrennten Deutschlandsitze vermutlich in Nordrhein-Westfalen zusammenlegen.