Saarland: Pferd bricht während der Fahrt durch Anhängerboden

Am Dienstagabend ist ein Pferd auf der Flughafenstraße bei Saarbrücken während der Fahrt durch den Boden eines Pferdeanhängers gebrochen. Das Tier wurde dabei so schwer am Hinterlauf verletzt, dass es noch vor Ort eingeschläfert werden musste, wie die Polizei in Saarbrücken am Mittwochmorgen mitteilt.