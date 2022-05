Pfizer : Pfizer beliefert ärmere Länder mit Medikamenten zum Selbstkostenpreis

Der US-Pharmakonzern Pfizer will einige seiner Medikamente und Impfstoffe zum Selbstkostenpreis an 45 ärmere Länder verkaufen. Eine entsprechende Initiative stellte Pfizer-Chef Albert Bourla am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos vor. «Mit all dem, was wir in den vergangenen zwei Jahren gelernt und erreicht haben, ist es nun an der Zeit, die Kluft» zwischen armen und reichen Ländern «weiter zu schließen», sagte Bourla.