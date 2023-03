Provinz Luxemburg: Pflegerin soll 92-Jährige zu Hause getötet haben

MARTELINGEN – In einem mutmaßlichen Tötungsdelikt an einer 92-Jährigen, das sich kurz hinter der luxemburgischen Grenze zugetragen hat, schreiten die Ermittlungen voran. Eine Pflegekraft wird verdächtigt.

1 / 3 Die Leiche der 92-Jährigen wurde in ihrem Zuhause gefunden. L'essentiel/Vincent Lescaut L'essentiel/Vincent Lescaut L'essentiel/Vincent Lescaut

Sie selbst hat am frühen Mittwochmorgen die Polizei der Region Arlon-Attert-Habay-Martelange verständigt, nachdem sie angeblich den leblosen Körper der 92-jährigen Marie Audrit-Reding in ihrem Badezimmer gefunden hatte. «Sie», das ist die häusliche Pflegekraft, die die verstorbene Frau in deren Haus in der Route de Bastogne Nr. 29 im Ort Martelingen in der Provinz Luxemburg versorgt hatte.

Kriminalpolizei, das Labor und ein Gerichtsmediziner waren vor Ort im Einsatz. Es stellte sich schnell heraus, dass es sich wohl nicht um einen natürlichen Tod handelte, weshalb die Staatsanwaltschaft den Fall als «Totschlag» einstufte. 48 Stunden lang drangen keine Informationen nach außen, bis am Freitag eine als verdächtig geltende Person dem Untersuchungsrichter vorgeführt und gleich darauf wegen des Vorwurfs der Tötung angeklagt wurde.

Laut der Website Sudinfo handelt es sich dabei um eine Krankenschwester, die Hausbesuche macht. Die aus Bastnach stammende Mutter von zwei Kindern war erst seit Kurzem bei der ASBL «Croix jaune et blanche» angestellt und hatte demnach ein Vertrauensverhältnis zu dem Opfer aufgebaut. Den Ermittlern zufolge wies sie «ein Profil auf, das die Justiz beunruhigt». Ihr Anwalt Xavier Koener gab auf der Website von L'avenir an, dass sie die ihr vorgeworfene Tat abstreite. Die Frau ist derzeit im Gefängnis von Marche-en-Famenne untergebracht. Das Gericht wird über ihre weitere Inhaftierung entscheiden und den Haftbefehl entweder bestätigen oder ablehnen.

«Wer hatte es so auf meine Tante abgesehen, dass er sie getötet hat?» Nichte der Getöteten

Marie Audrit-Reding hätte am 3. Mai ihren 93. Geburtstag gefeiert. Sie war mit Roger Audrit, einem bereits verstorbenen Gendarme aus dem Ort, verheiratet und hatte keine Kinder. Ihre Nichte Monique wohnt in Diekirch. Sie sei oft zu ihr nach Hause gekommen und habe ihr Einkäufe gebracht, erzählt sie bei Sudinfo. «Wer hatte es so auf meine Tante abgesehen, dass er sie getötet hat?», fragt sie. «Ich kann nicht verstehen, was passiert ist...».