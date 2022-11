Video geht viral : Pflegerin verprügelt wehrlose Seniorin im Kosovo – nun spricht Premier

Das Video wurde auf Instagram hochgeladen und ging sofort viral. Die User zeigen sich schockiert. Sätze wie «Wer zum Teufel ist sie? Findet sie und steckt sie ins Gefängnis!» oder «Die Pflegerin soll in der Hölle schmoren» finden sich in der Kommentarspalte unter dem geposteten Video wieder.

Opfer leidet an Alzheimer

Der Social-Media-Beitrag schlug mittlerweile so hohe Wellen, dass sich kosovarische Politiker zu dem Fall äußerten. So auch der Premierminister Albin Kurti: «Was wir in dem Video gesehen haben, ist schrecklich. Alte Menschen sind unsere am meisten geliebte Personengruppe. Sie haben so viel zu unserer Gesellschaft beigetragen.»